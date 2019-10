Lance Livre 10-10-2019

Olimpíadas da

Guarda Municipal

Em audiência realizada ontem com o secretário estadual de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira, o deputado Estevam Galvão (DEM) solicitou a inclusão das Olimpíadas das Guardas Municipais no calendário esportivo oficial do Estado de São Paulo.

10ª edição

Em sua 10ª edição, o evento reúne anualmente guardas municipais de todo o Estado, “promovendo a integração e o intercâmbio entre as cidades através da prática de diversas modalidades esportivas do tipo olímpicas”.

Solicitação

O deputado solicitou que a próxima edição, realizada em 2020, já integre o calendário esportivo oficial do Governo do Estado, obtendo assim melhor divulgação e estrutura para a realização. No entanto, a ideia é ampliar o projeto, tornando no futuro uma ação do tipo “jogos regionais”.

Análise

O pedido foi recebido pelo secretário e será analisado. “Estive na abertura da última edição e gostei muito do projeto. Vamos analisar o pedido e encontrar caminhos para apoiar mais ativamente o evento”, adiantou o secretário estadual.

Dia do Leonismo

A Câmara de Suzano fará hoje, a partir das 19 horas, uma sessão solene em homenagem ao “Dia do Leonismo”. Receberão o diploma de Honra ao Mérito seis integrantes do Lions Clube de Suzano: Luiz Carlos Prado, Teresa Perez Prado, Alfredo Celso Rolim Toste, Alexandrina Aparecida Nascimento Toste, Valdir dos Anjos Moraes e Joana Quarelli Moraes.

Calendário oficial

O “Dia do Leonismo” foi instituído no calendário oficial do município pela lei de autoria da ex-vereadora Abigail Maria do Carmo. A data é uma maneira de o Poder Legislativo reconhecer a importância do trabalho desenvolvido pelo Lions Clube em Suzano. De acordo com a legislação, o “Dia do Leonismo” deve ser comemorado anualmente com uma sessão solene no dia 10 de outubro. O Lions Clube tem uma atuação voltada principalmente para serviços humanitários. A associação foi fundada nos Estados Unidos em 1917 e chegou ao Brasil em 1952. Em Suzano, foi instalado em 1967.