Lance Livre 10-10-2020

Campanha

com restrições

Apesar das restrições por conta da pandemia da Covid-19, os candidatos a prefeito de Suzano estão se adaptando e conseguindo visitar bairros da cidade.

Os bairros

O DS prepara para amanhã uma reportagem completa com os bairros mais visitados, até agora, na campanha dos prefeituráveis.

Clima

Ainda é tímido o clima de eleição, em Suzano, com poucas entregas de panfletos e faixas pela cidade.

Fortalecida

A expectativa é de que, nos próximo dias, a campanha possa ser fortalecida.

Carros

adesivados

Há também carros adesivados com os nomes dos candidatos.

Entrevistas

O DS realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito nas cidades da região. Até agora, já foram ouvidos os prefeituráveis de Suzano. O jornal segue com as entrevistas, nesta semana, com os candidatos de Poá e Ferraz de Vasconcelos.

Propostas dos

candidatos

Durante o programa, os candidatos apresentam suas propostas e falam sobre suas carreiras.

Participação

do internauta

A participação do internauta com perguntas e sugestões tem sido fundamental.

Quatro

áreas

Saúde, Educação, Segurança e Geração de Emprego têm sido as principais áreas de propostas para os candidatos a prefeito.

Planos de

Governo

Os planos de governo da maioria dos candidatos a prefeito das cidades da região consta no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e podem ser acompanhados.