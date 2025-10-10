LANCE LIVRE 10-10-25

Bebidas na Festa da Uva

A Festa da Uva Fina que acontece em Ferraz a partir desta quinta-feira, e marca o aniversário da cidade, terá venda de bebidas alcoólicas. Mas a prefeita Priscila Gambale publicou vídeo nas redes sociais reforçando que há fiscalização para evitar adulteração das garrafas.



Fiscalização

Segundo a prefeita, as bebidas vendidas pela barracas autorizadas no evento estão passando por rígida fiscalização. “Na Festa da Uva de Ferraz de Vasconcelos, todas as bebidas vendidas dentro do evento passam por uma rigorosa fiscalização realizada pelas nossas equipes, garantindo a segurança e o bem-estar de todos”, afirmou.



Alerta

Priscila Gambale ressalta para que a população não beba de vendedores externos, pois “não haverá possibildiade de fiscalização”.



Inscrição Etec

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) estão com inscrições abertas para o processo seletivo do primeiro semestre de 2026, até as 15 horas do dia 3 de novembro, pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br.



Taxa

Para participar do exame que classifica candidatos para os cursos gratuitos, em diferentes modalidades, é preciso pagar uma taxa de R$ 29. A prova será aplicada no dia 30 de novembro.



Mais de 90 mil vagas

O Vestibulinho das Etecs do Centro Paula Souza (CPS) oferece 92.355 vagas para os Ensinos Médio e Médio integrado ao Técnico, para o modelo de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), bem como para os cursos técnicos – presencial, semipresencial e online – e especializações técnicas. As oportunidades estão distribuídas entre as 228 Etecs e classes descentralizadas do Estado de São Paulo.



Inscrição on-line

Para fazer a inscrição, o candidato deve acessar o site oficial, preencher a ficha eletrônica, o relatório socioeconômico e escolher o curso e a unidade de estudo desejada.