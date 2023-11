LANCE LIVRE 10-11-2023

Bertaiolli no Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) recebe, nesta sexta-feira (10), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Marco Bertaiolli. O evento será às 11 horas.



7ª edição do troféu Bola de Ouro

Está marcado para o próximo dia 17 de novembro, às 19 horas, a 7ª edição do Troféu Bola de Ouro Suzanense. O evento é organizado pelo historiador esportivo Altair da Silva. O evento será no salão social do Clube Suzaninho.



Homenagens

Serão homenageados atletas campeões do futebol de Suzano das décadas de 1980, 1990 e 2000. O Jornal Diário de Suzano também receberá uma menção pelos relevantes serviços prestados na cobertura esportiva da cidade.



Câmara crítica EDP

A demora para o restabelecimento da energia elétrica em alguns bairros de Suzano, após a forte chuva que castigou a cidade na sexta-feira passada (3), foi alvo de críticas na sessão na Câmara de Suzano.



Indignação

O vereador Fábio Diniz (PTB) disse que está indignado com o serviço prestado pela concessionária. “Estou chateado e triste por ver a nossa população sofrendo.”



Mesma opinião

Foi a mesma opinião do vereador Marcio Malt (PL). O parlamentar revelou que, no bairro Recreio Sertãozinho, a energia elétrica demorou aproximadamente 40 horas para retornar. Ele disse que a EDP conta com apenas um carro para atender a cidade. “É um absurdo um carro para uma cidade com mais de 300 mil habitantes”, criticou.



Concessionária

A EDP, empresa concessionária de energia, informou que o volume de clientes impactados foi reduzido significativamente. Isso ocorre, segundo a empresa, devido à automatização do sistema elétrico, que permite limitar o impacto dos danos causados às redes, somado ao plano de priorização de atendimento.