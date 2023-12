LANCE LIVRE 10-12-2023

Fachada da Câmara

A fachada da Câmara de Suzano recebeu iluminação especial neste mês em alusão ao “Dezembro Verde”, campanha de combate aos maus-tratos e ao abandono de animais.



Ouvidoria

Tanto os maus-tratos quanto o abandono de animais são crimes e podem ser denunciados na Ouvidoria Municipal, pelo telefone 0800-774-2007.



Segurança Cidadã Na semana passada, a Secretaria de Segurança Cidadã apresentou dados importantes sobre as atividades desenvolvidas entre maio e novembro deste ano.



Ocorrências

Só para se ter uma ideia foram registradas 3.919 ocorrências no período, que garantiram a retirada de 31 quilos de entorpecentes das ruas, 75 prisões em flagrante - a partir do trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) - e 820 atendimentos da Defesa Civil, relacionados a alagamentos, retirada de árvores, deslizamentos, inundações e vistorias em áreas de risco.



Audiência

O secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, fez a apresentação dos números durante audiência pública na Câmara. O subcomandante da GCM, Edmundo Gomes, e o diretor da Defesa Civil, Antônio Wenzler, acompanharam o evento.



Perturbação do sossego

Ainda foram registradas 445 ocorrências relacionadas à perturbação de sossego e 53 ligadas ao encontro de entorpecentes. O trabalho ainda garantiu a localização de 70 veículos e a apreensão de outros 72. No que diz respeito ao patrulhamento ambiental, foram atendidas 274 ocorrências, que garantiram 128 apreensões de animais silvestres e 42 notificações ambientais.