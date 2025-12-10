LANCE LIVRE 10-12-2025

‘Campanha do Laço Branco’

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social promoverá nesta quinta-feira (11/12) um encontro especial da Campanha do Laço Branco, movimento mundial que mobiliza homens pelo fim da violência contra a mulher.



Atividade

A atividade será realizada das 9 horas ao meio-dia, no Anfiteatro Orlando Digenova, que fica dentro do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), e será destinada exclusivamente aos servidores públicos municipais do sexo masculino, em uma ação formativa e de conscientização sobre o papel dos homens no enfrentamento às violências de gênero.



Palestra

O evento trará como palestrante o psicólogo e sociólogo Flávio Urra, mestre em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e especialista em Violência Doméstica pelo Laboratório de Estudos da Criança (Lacri) da Universidade de São Paulo (USP). Ele é coordenador do programa “E Agora, José?” e do curso Gênero e Masculinidades, iniciativas reconhecidas nacionalmente por abordarem de forma direta e educativa a desconstrução do machismo, a responsabilização de agressores e a construção de novas práticas masculinas.



Formação

A proposta da formação é estimular a reflexão a partir de vivências práticas, dinâmicas participativas e discussões sobre temas como desigualdade estrutural, patriarcado, socialização masculina e violência doméstica.



Ampliação do debate

O encontro busca ampliar o debate dentro do serviço público, fortalecendo o compromisso da administração municipal com a proteção das mulheres e o enfrentamento às violências.



Secretário

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou a importância de envolver os homens nas ações de prevenção. “A Campanha do Laço Branco lembra que o fim da violência contra a mulher também depende da postura dos homens”.