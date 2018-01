Lance Livre 11-01-2018

Comando

da Câmara

O vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, comandou ontem a primeira sessão do ano como novo presidente da Câmara de Suzano.

Operações

de crédito

Foi uma sessão extraordinária para discutir e votar o projeto de Lei Complementar que autoriza o município a contratar operações de crédito com a Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo.

Em meio ao

recesso

A votação em meio ao recesso parlamentar atende ao pedido do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), que adiantou que a verba, se aprovada, será destinada para conclusão da avenida Governador Mário Covas Jr., a Marginal do Una.

Crédito de até

R$ 12 milhões

O projeto de Lei Complementar autoriza o Executivo a celebrar operações de crédito de até R$ 12 milhões com a Desenvolve SP, para “obras de infraestrutura viária”. O DS acompanhou a aprovação do projeto (leia mais na editoria de Cidades).

Márcio França

O vice-governador do Estado, Márcio França (PSB), concedeu na manhã de ontem entrevista à Rádio Bandeirantes, e confirmou que assume o cargo de governador em abril com a saída de Geraldo Alckmin (PSDB), que terá de renunciar para disputar as eleições para a Presidência da República.

Apoio de prefeitos

França já esteve no Alto Tietê e recebeu apoio de prefeitos da região.

Projetos da região

França, a partir de abril, é quem terá de dar continuidade aos inúmeros projetos das cidades do Alto Tietê. Os pedidos dos prefeitos para melhoria de suas cidades vem crescendo ao longo dos anos.