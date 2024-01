LANCE LIVRE 11-01-2024

Presidente da Portuguesa

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), esteve no Estádio Suzanão para prestigiar as partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, a Copinha. Na ocasião, ele recebeu o presidente da Associação Portuguesa de Desportos, Antônio Carlos Castanheira.



Esporte

Ashiuchi estava ao lado do secretário de Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, e também de José Luiz Monteiro, médico da Portuguesa e ex-prefeito de Arujá, e de Eduardo Bano, representante da empresa Ybirá, uma das patrocinadoras do clube.



Ambiente esportivo

“Pudemos apresentar nosso tradicional ambiente esportivo da cidade e também conversar sobre o cenário futebolístico do País, que é grandemente fomentado pela Copinha”, disse o prefeito. Para ele, “foi uma grande honra receber a visita destes amigos e importantes representantes do futebol brasileiro”.

Novos conselheiros

Os novos conselheiros tutelares de Mogi das Cruzes, eleitos no ano passado pela população mogiana, foram oficialmente empossados e diplomados, em cerimônia no auditório da Escola de Empreendedorismo e Inovação.



Início dos trabalhos

Os membros iniciaram os trabalhos nesta quarta-feira (10/01) e terão mandato de quatro anos, pela gestão 2024/2028. Esta nova gestão marca a ampliação do número de conselheiros tutelares atuando na cidade, com um novo colegiado, composto por cinco membros.



Cezar de Souza

Conforme trabalho prévio de georreferenciamento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, ele está oficialmente designado para atender Cezar de Souza e região, porém, dada a grande extensão territorial do município, mais de 30 bairros serão atendidos por essa nova equipe.