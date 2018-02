Lance Livre 11-02-2018

Mais eleitores

Suzano recebeu 4.808 novos eleitores em 2017.

Cartórios

O número é referente ao alistamento eleitoral realizado nos cartórios suzanenses durante o ano passado.

Prazo

O prazo para a requisição da inscrição eleitoral se encerra no dia 9 maio, ou seja, 150 dias antes das eleições gerais. Neste ano, as votações estão previstas para acontecer em 7 de outubro.

4 meses

Faltam menos de quatro meses para a data final de requisição do cadastro eleitoral para as eleições 2018.

Alistamento

Até 9 de maio é possível realizar o alistamento, que é a retirada do primeiro título de jovens de 16 a 18 anos, bem como a alteração de dados para atualização cadastral ou transferências de domicílio eleitoral.

Números de 2017

Em Suzano, o ano de 2017 - que se encerrou com 4.808 novos eleitores - totalizou 2.674 alistamentos efetuados na 181ª Zona Eleitoral e outros 2.134 novos títulos na 415ª Zona.

Movimento

De acordo com a chefe do primeiro cartório citado, Imaculada Pires de Almeida, é esperado um aumento no movimento para este tipo de serviço nos próximos meses.

Documento

essencial

"Creio que vai aumentar a procura porque as pessoas precisam do título não apenas para votação, mas também como um documento essencial. No fim do ano passado, mesmo não sendo o prazo final para o alistamento, a procura já foi gigantesca", disse.

18 anos

Para os jovens com idade a partir de 18 anos, o voto nas próximas eleições é obrigatório.

Facultativo

A participação é facultativa apenas para os adolescentes de 16 e 17 anos, idosos acima de 70 anos e analfabetos. Para requisitar o primeiro título é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência. Os homens também precisam comprovar a quitação com serviço militar.