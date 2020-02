Lance Livre 11-02-2020

Bertaiolli

candidato?

O deputado federal Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) disse ontem que seu partido, o PSD, vai lançar candidato a prefeito em Mogi das Cruzes.

Cargo majoritário

Revelou também que um dos nomes do partido, para disputar as eleições ao cargo majoritário, pode ser o seu.

Em entrevista

ao Radar Noticioso

A revelação foi dada ontem em entrevista ao Radar Noticioso, comandado pela jornalista Marilei Schiavi.

Determinação

de Kassab

Segundo Bertaiolli, há uma determinação do presidente nacional do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab, para que as cidades com segundo turno tenham candidatura própria.

Candidatura

em Suzano

Sendo assim, a expectativa é grande também pelo lançamento de candidatura própria em Suzano.

Disputa acirrada

Há uma grande expectativa em torno das eleições nos municípios da região, uma vez que prometem ser bem acirradas.

PSDB

O PSDB, do governador João Doria, por exemplo, também deve lançar candidaturas próprias, a exemplo do PSD.

Cancelamento

de evento

As chuvas em São Paulo foram o motivo do cancelamento da reunião entre o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e os prefeitos das cidades da região marcada para ontem.

Alagamentos

O secretário decidiu cancelar a reunião após os alagamentos nas Marginais Tietê e Pinheiros, o que impediu sua chegada até Mogi das Cruzes, local do encontro.

Nova data

O secretário deve agendar nova data para a reunião com os prefeitos. A região deve preparar lista de reivindicações ao Estado.