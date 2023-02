Lance Livre 11-02-2023

Central Única das Favelas

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) recebeu, nesta quinta-feira (9), representantes da Central Única das Favelas (Cufa) para tratar da implementação de políticas públicas e ações do Governo em comunidades. Estiveram presentes o presidente da Cufa, Pretto Zezé; o fundador da entidade, Celso Athayde; o presidente da Cufa-SP, Marcivan Barreto; e o prefeito da capital, Ricardo Nunes.



Importância

Tarcísio de Freitas destacou a importância da parceria entre o Governo do Estado e a Cufa para entender melhor as demandas dessas áreas e, assim, oferecer melhores serviços públicos e oportunidades de desenvolvimento econômico e social às comunidades.



Abordar as questões

“Temos que abordar a questão das favelas de um jeito diferente do que já foi feito. E a Cufa pode nos ajudar, porque conhece a realidade desses espaços. Dessa maneira, poderemos construir projetos de impacto, com o braço do Estado, e que vão fazer a diferença para essa população. O Governo de São Paulo é parceiro e estamos prontos para fazer a diferença”, afirmou.



Kits de material em Poá

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Educação iniciou a entrega dos kits de materiais escolar e didático nas escolas da rede municipal de ensino, que serão utilizados pelos mais de 13 mil estudantes ao longo no ano letivo.



Marcia Bin

Nesta semana, a prefeita Marcia Bin (PSDB) e a secretária de Educação, Simone Lacerda, vistoriaram e apresentaram os materiais.



Itens

O material escolar é composto por itens referentes ao ano escolar de cada estudante, mas dentre os principais, a Pasta citou apontador, borracha, cadernos, cola branca e bastão, lápis de cor, lápis preto, caneta, régua, tesoura, estojo, tela de pintura e pincel, entre outros.



Material didático

Já o material didático inclui projeto de jogos matemáticos que será utilizado com os alunos do 1º ao 5º ano do Fundamental I, e também programa que auxilia na alfabetização tendo a música como aliada para o maternal II até o 3º ano do Fundamental I.