LANCE LIVRE 11-02-2025

Plenária do PT em Mogi

A plenária do Partido dos Trabalhadores (PT) em Mogi das Cruzes reuniu lideranças políticas, militantes e representantes da juventude em um encontro marcado pelo diálogo e pela construção coletiva.



Valverde

O advogado e líder político Rodrigo Valverde esteve presente, reforçando a importância da participação popular e do fortalecimento do partido.



Temas

Durante o evento, foram debatidos temas fundamentais, como a conjuntura política nacional e internacional, além de estratégias para ampliar o envolvimento da sociedade nas decisões partidárias.



Carnaval em Mogi

A Secretaria Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes publicou, nesta segunda-feira (10), uma portaria para os blocos de carnaval e demais grupos interessados em realizar atividades independentes durante as festividades carnavalescas de 2025. O requerimento deve ser protocolado pelos responsáveis das ações até 14 de fevereiro, no Protocolo Geral da Prefeitura.



Protocolo

O protocolo também é destinado para quem deseja realizar eventos com a instalação de palcos, utilização de carros de sons, carros alegóricos e outros equipamentos em vias públicas. A ação tem o intuito de listar os festejos independentes do Carnaval de 2025 de maneira planejada e transparente, para garantir a segurança dos foliões.



Secretária de Cultura

A secretária municipal de Cultura, Yara Almeida, salienta que a pasta não autorizará diretamente nenhum evento. "Estamos somando esforços para garantir esse momento de alegria para todos os mogianos. Para isso, estamos organizando as ações que serão realizadas de maneira independente na cidade e comprometidos com a segurança para o bom andamentos das comemorações". A portaria considera o Decreto nº 23.345 publicado em 1º de janeiro de 2025, onde foram suspensos todos os repasses de verbas para o carnaval da cidade.