LANCE LIVRE 11-02-2026

Audiência pública é adiada

A Câmara de Suzano adiou a audiência pública para tratar das ações estruturantes e preventivas relacionadas ao sistema de drenagem do município, que seria realizada nesta terça-feira (10), às 17 horas. Areunião agora será no dia dia 23, no mesmo horário.



Objetivo

O objetivo é a prestação de contas em relação ao tema pelas secretarias de Manutenção e Serviços Urbanos; de Planejamento Urbano e Habitação; e de Meio Ambiente, além da Defesa Civil.



Organização

A atividade é organizada pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, que tem como presidente o vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt; como relator o parlamentar Jaime Siunte (Avante); e como membro o vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG.



Geração de resíduos e coleta

Enquanto se discute pelo Brasil, a situação da produção de lixo, um levantamento importante mostra que em 2024, o País gerou 81,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU), registrando um crescimento de 0,75% em relação ao ano anterior.



Destinação ambiental

Desse total, a maior parte – 76,4 milhões de toneladas (93,7%) – foi coletada, sendo que 41,4 milhões de toneladas (59,7%) receberam a destinação ambientalmente adequada e foram destinadas a um aterro sanitário.



Volume

O volume total de RSU gerado equivale a uma média de 384 quilos (kg) por habitante ao ano ou 1,241 kg ao dia, segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2025, lançado pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema).

Apesar de a disposição final inadequada ainda representar 40,3% do total de resíduos gerados no Brasil, o dado revela uma melhora em relação ao ano anterior. À época, 41,5% do RSU gerado foi lançado em locais não apropriados, como lixões ou enterrado na propriedade geradora.