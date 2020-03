Lance Livre 11-03-2020

Privatização

das estações

Reportagem do portal diariodostrilhos.com mostrou ontem que um projeto de lei está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado para conceder à iniciativa privada todas as linhas do Metrô e da CPTM.

12

As 12 estações da região estão incluídas no pacote. O DS publicou recentemente informação mostrando que o governo João Doria (PSDB) tem interesse em passar as estações para a iniciativa privada.

Autoria

Segundo o portal, o projeto de autoria do deputado Estadual, Douglas Garcia (PSL) foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e seguiu para análise na Comissão de Assuntos Metropolitanos.

Finalidade

De acordo com o parlamentar, “a presente proposição tem a finalidade de otimizar a prestação do serviço de transporte público para a população, especialmente do Metrô de São Paulo (Companhia do Metropolitano de São Paulo) e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitano), uma vez que o serviço privado tem, comprovadamente, prestado melhor serviço do que o público.”

Mais Médicos

O Ministério da Saúde vai lançar um edital de chamamento para cerca de 5 mil profissionais pelo programa Mais Médicos. De acordo com a pasta, o edital será publicado ainda nesta semana e a ideia é reforçar a capacidade de assistência em Saúde durante a emergência do coronavírus.

Centros urbanos

Capitais e grandes centros urbanos voltam a participar do programa, que até então vinha priorizando somente municípios de maior vulnerabilidade. A medida é em razão de serem locais com maior concentração de pessoas, o que ajuda a ampliar a circulação do coronavírus.

Inscrições

As inscrições estão previstas para a próxima semana e a expectativa é que os profissionais comecem a atuar em cerca de três semanas. Com a medida, o governo espera fortalecer o atendimento nos postos de saúde e evitar buscas desnecessárias aos hospitais.