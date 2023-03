LANCE LIVRE 11-03-2023

UPA 24h

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), disse ontem de manhã que a Prefeitura estava “na reta final das intervenções para a inauguração da UPA 24 horas”, marcada para este sábado.



Segundo o prefeito, as equipes da Prefeitura ficaram empenhadas nos preparativos, “trabalhando de manhã até a madrugada, para que o novo equipamento ofereça um atendimento de qualidade como todos os suzanenses merecem”.



A entrega oficial da unidade será a partir das 10 horas.



O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ampliou, administrativamente, o período de licença-maternidade das servidoras temporárias do Governo de São Paulo contratadas pela Lei estadual nº 1.093/2009. Agora, elas terão 180 dias de afastamento para cuidar dos recém-nascidos – antes, eram 120 dias.



A medida atende proposta apresentada pela Procuradoria Geral do Estado e atualiza o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado (Lei n. 10.261/1968). A medida entra em vigor a partir da publicação em Diário Oficial do Estado (DOE), que ocorreu nesta sexta-feira (10).



“É prioridade fortalecermos as políticas públicas de proteção às mulheres, com ações que ampliem seus direitos e tragam bem-estar a elas e seus filhos”, destaca o governador Tarcísio de Freitas.



Pela primeira vez em sua história, o Estado de São Paulo tem uma secretaria voltada exclusivamente aos interesses da mulher. A Secretaria de Políticas para a Mulher atua desde o início do ano na articulação de políticas públicas para o combate à violência, a promoção da saúde e, principalmente, o estímulo ao empreendedorismo feminino nas mais diversas áreas. A pasta trabalha de forma transversal com outras secretarias estaduais.



A procuradora geral do Estado, Inês Coimbra, ressaltou a importância da decisão.