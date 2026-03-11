LANCE LIVRE 11-03-2026

Bispo da Diocese de Mogi

Lideranças políticas, entre elas prefeitos e prefeitas das cidades do Alto Tietê, participaram, nesta terça-feira (10), dos 25 anos de Ordenação Episcopal, Jubileu de Prata, do bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini (O DS traz reportagem sobre o assunto nesta edição).



Missa

A missa de Ação de Graças ocorreu na Catedral Sant’Ana, às 9 horas. Dom Pedro Luiz Stringhini foi ordenado bispo pelo então arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal Cláudio Hummes, em 10 de março de 2001, e tem como lema episcopal “Em resposta a Tua Palavra” (Lc 5,5).



Laranjal Paulista

Natural de Laranjal Paulista, no Estado de São Paulo, nasceu no dia 17 de agosto de 1953, foi ordenado sacerdote pela imposição das mãos de Dom Paulo Evaristo Arns, em 9 de agosto de 1980. Entre 2001 a 2009, Dom Pedro Luiz Stringhini foi bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo.



2009

Em 30 de dezembro de 2009, foi nomeado pelo então Papa Bento XVI, como bispo da Diocese de Franca, onde permaneceu até novembro de 2012, quando tomou posse na Diocese de Mogi (em 19 de setembro, nomeado bispo e no dia 24 de novembro, como o quinto bispo da diocese).



Arujá

O prefeito Luis Camargo disse, esta semana, que Arujá está dando um importante passo rumo ao título de tornar-se Cidade Inteligente, conceito de Smart City. Foi lançado no Parque dos Ipês a Parceria Público-Privada (PPP) de Serviços Digitais e Iluminação Pública, “um projeto inovador que pretende modernizar a infraestrutura urbana do município com mais tecnologia, conectividade e sistemas avançados de monitoramento”.



Modernização

O projeto prevê a modernização completa da iluminação pública, garantindo mais eficiência energética, melhor iluminação das vias e ampliação do atendimento para novas localidades da cidade. “Outro grande avanço será a implantação de um sistema de telegestão, que permitirá identificar automaticamente lâmpadas queimadas e acionar a manutenção de forma mais rápida e eficiente”.