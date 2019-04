Lance Livre 11-04-2019

Marginal do Una

A Prefeitura de Suzano publicou nas redes sociais (Facebook) um vídeo falando da importância da retomada das obras da Marginal do Una.

22 anos

A administração lembra dos 22 anos de paralisação dos serviços na cidade e do tempo médio que o motorista vai economizar circulando pela via.

Balanço das

obras de Doria

O Governo de São Paulo lançou ontem uma revista com o balanço das obras e serviços iniciados ou entregues à população nos primeiros três meses da atual gestão.

Secretaria de

Comunicação

Produzida pela Secretaria de Comunicação, a publicação tem 20 páginas e lista uma série de realizações nas áreas de segurança pública, saúde, educação, emprego, mobilidade, ação social, agronegócio, saneamento, meio ambiente, habitação, cultura, turismo e desestatização.

Versão digital

A versão digital da revista "São Paulo Em Ação" também está disponível no link https://issuu.com/governosp/docs/48796001_internet.

Comissão em Mogi

A Comissão Permanente de Cultura, Esporte e Turismo da Câmara de Mogi das Cruzes recebeu na manhã de ontem o secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori que, acompanhado de sua equipe técnica, apresentou as premissas do Plano Municipal de Cultura, documento que traça as diretrizes para a área cultural da cidade entre os anos de 2020 a 2030.

Marcos Furlan

No encontro, o presidente da Comissão Permanente, vereador Marcos Furlan, destacou que a Casa vai acompanhar todos os processos de elaboração do Plano, cujos pilares estão sendo construídos com a participação popular.

Realizações

"As realizações da Secretaria são sempre balizadas pelas reivindicações populares. As necessidades e as demandas são apontadas pelas pessoas. Assim foi com a formatação de espaços como a Casa do Hip Hop, o Centro Cultural, a Pinacoteca e o Estúdio Municipal de Áudio e Música", afirmou o secretário Sartori.