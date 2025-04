LANCE LIVRE 11-04-2025

Secretário apresenta Planejamento Estratégico

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação apresentou na tarde de quarta-feira (09/04) o planejamento estratégico para a gestão 2025-2028 à Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS). A informação é da Secretaria de Comunicação Pública (Secop).



Iniciativa

A iniciativa marca o início de um novo ciclo de metas e diretrizes para o desenvolvimento urbano da cidade, com foco em ações estruturadas, baseadas em dados e voltadas à promoção da qualidade de vida da população.



Reunião

A reunião aconteceu na sede da pasta, na região central, e contou com a presença do secretário Elvis Vieira e dos diretores Miguel Reis (Habitação) e Eliene Coelho (Planejamento Territorial), além do presidente da AEAAS, Eduardo Habu. Durante o encontro, foram apresentados os principais desafios e propostas que vão nortear os próximos quatro anos da pasta, entre eles o conceito de “Suzano Saudável”, que propõe uma abordagem integrada entre o território urbano e as necessidades das pessoas que vivem na cidade.



‘Suzano Saudável’

O programa “Suzano Saudável” se baseia em dois pilares: Bairros Saudáveis e Pessoas Saudáveis. A ideia é promover políticas públicas que garantam infraestrutura urbana de qualidade, habitação adequada, mobilidade eficiente, espaços de convivência bem cuidados e acesso facilitado a serviços. A proposta foi construída a partir da compreensão de que o ambiente em que as pessoas vivem tem impacto direto em sua saúde física, mental e social.



Dados

Durante a apresentação, também foram exibidos dados atualizados sobre a cidade como o crescimento populacional, a ocupação do solo, o déficit habitacional e os principais eixos de expansão urbana. Essas informações serviram de base para discutir os instrumentos de planejamento que serão prioridade na nova gestão, como o Plano Diretor Municipal, que passará por revisão e atualização para se adequar às demandas atuais e futuras.