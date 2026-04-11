LANCE LIVRE 11-04-2026

André do Prado vai aos EUA falar com Eduardo Bolsonaro

Se a agenda for mantida, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), fará uma viagem aos Estados Unidos nos próximos dias para um encontro com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, deve acompanhar.



Articulações

O motivo são as articulações para que André do Prado seja o escolhido do partido PL para disputar uma das vagas ao Senado na chapa do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Aval

Desta forma, André do Prado deve obter o aval de Eduardo para conseguir a vaga. A aprovação do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é considerado essencial para viabilizar a candidatura, uma vez que ele pode ser considerado o “dono da vaga”.



Segunda viagem

Será a segunda viagem de Valdemar e André aos Estados Unidos para se reunir com Eduardo.



Emenda de Adilson Horse

O vereador de Suzano, Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse (União), indicou emenda impositiva no valor de R$ 10 mil para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego. O investimento faz parte do total de R$ 1.522.883,42 destinados pelo parlamentar a diferentes áreas do município.



Ações

O recurso será utilizado em ações que estimulem a geração de renda, apoiem pequenos negócios e ampliem oportunidades para quem busca inserção no mercado de trabalho em Suzano.