LANCE LIVRE 11-05-2023

25 anos do jornal A Semana

O jornal A Semana comemorou 25 anos no dia 8 de maio e ontem (10) celebrou a data com uma festa no Chateau Mà Vie, em Mogi das Cruzes.



Comando

O jornal tem no comando o diretor-presidente João Manoel Beraldi de Almeida e a jornalista responsável e superintendente Fabíola Mariano Pupo de Almeida. A editora-chefe é a jornalista Ana Garcia. “Os 25 anos de A Semana é uma vitória para o jornal impresso”, disse a editora Ana.



Circulação

A Semana circula às sextas-feiras nas cidades do Alto Tietê. Além do impresso, o jornal está no internet com portal e redes sociais. Às quintas-feiras, a jornalista Fabíola Pupo ainda comanda o Podcast ‘Pode.falar’.



ACE Suzano

Com foco no Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (14), a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano promove orientações a comerciantes e empresários locais, a fim de potencializar as vendas durante os dias que antecedem a data festiva e assim garantir os melhores resultados ao comércio suzanense.



Tendência

De acordo com o presidente da entidade, Rodrigo Guarizo, a tendência deste ano é de que os produtos mais procurados no mercado sejam aqueles que despertam valores sentimentais e peças associadas à moda e aos cuidados femininos.



Informações

Para mais informações sobre o comércio, a ACE Suzano está localizada no número 157 da Rua Presidente Rodrigues Alves, no centro, e atende pelos telefones (11) 4744-8400 4 4744-8404, pelo WhastApp (11) 96665-8471 e pelo e-mail acesuzano@acesuzano.com.br.