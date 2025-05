LANCE LIVRE 11-05-2025

PT reúne

apoiadores

PT Estadual e a Macro Região Alto Tietê Guarulhos promovem, na próxima sexta-feira, dia 16 de maio, às 19 horas, evento em Suzano.

Trata-se do ‘Giro PT’. A atividade ocorre no Sindicato da Construção Civil.



Organização

O objetivo é organizar o Processo de Eleições Diretas (PED) deste ano e preparar o partido na defesa do Governo Lula, segundo organizadores.



Presença

O evento terá a presença dos deputados estaduais Jorge do Carmo e Rômulo Fernandes e Antônio Donato, nas análises de conjuntura.



Esporte será tema de audiência

A Câmara de Suzano realiza na segunda-feira (12), às 17 horas, audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Esportes e Lazer. O link para enviar perguntas sobre o tema já está disponível no site do Legislativo: http://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/.



Convite

O convite da audiência é feito pela Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, que é presidida pelo vereador Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol, e tem como relator o parlamentar André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola, e como membro o vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo.

Acompanhe



Aberta ao

público

A audiência pública é aberta ao público, que pode acompanhar a reunião na sede da Casa de Leis (Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista). Também é possível assistir aos trabalhos do Plenário de forma online, pelo canal TV Câmara de Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é ao vivo.