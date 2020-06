Lance Livre 11-06-2020

PT e PSOL

PT e PSOL de Suzano ‘ensaiam’ uma parceria para as eleições municipais neste ano.

Conversa

O presidente do PT, Valterson Mengalli admitiu, em entrevista ao DS, uma conversa entre os dois partidos.

‘Papo Reto’

A União Democrática de Suzano (UDS), grupo político formado por partidos como DEM, PSD e MDB, decidiu colocar nas redes sociais um programa denominado de “Papo Reto na UDS”.

Redes sociais

Nas redes sociais, o coordenador da UDS, Jorginho Romanos, fala sobre parcerias e política. No último vídeo, os deputados Estevam Galvão e Marco Bertaiolli receberam agradecimento pelo trabalho político de ajuda a Suzano e região.

Vai lançar

candidato

A UDS - que deve lançar candidato a prefeito em Suzano - também está com Canal no YouTube.

Internações

Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo mostrou que as regiões de São Paulo que foram classificadas no início de junho como áreas da cor "amarela" e que, por isso, puderam autorizar uma maior reabertura comercial na semana passada, enfrentam aumento do número de internações de pessoas por Covid-19 em percentuais de até dez vezes maior do que a média do Estado como um todo.

Fase vermelha

Já os municípios que mantiveram até agora a restrição total, e estão na zona “vermelha”, onde se encontravam os municípios do Alto Tietê, vivem queda nas novas internações pelo coronavírus.

Fundação Seade

Os dados foram organizados pela Fundação Estadual Sistema de Análise de Dados (Seade), do governo paulista, e compilados pelo Jornal Estadão.

Karin Melo

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), anunciou que o resultado do exame de sua esposa, a primeira-dama Karin Melo deu negativo para Covid-19. “Ela também está curada”, disse.