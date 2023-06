LANCE LIVRE 11-06-2023

Suzano exporta

646 milhões

Estudo da Fundação Seade sobre o Comércio Exterior mostra que o município de Suzano exportou mais de 646 milhões de dólares em 2022. Já na importação, foram mais de 872 milhões de dólares.



Áreas

As áreas que mais exportaram em 2022 foram o setor de papel e celulose, reatores nucleares, máquinas e plástico. E na importação foram produtos farmacêuticos, máquinas e produtos químicos orgânicos. Todos os detalhes em: https://painel.seade.gov.br/comercio-exterior-municipios/.



Áreas Verdes

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as concessionárias de rodovias do Estado contabilizaram o plantio de mais de 5,6 milhões de mudas desde o início do Programa de Concessões Rodoviárias paulista.





Motivo de

celebração

O número motivo de celebração pela Agência e operadoras no último 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1974, com o objetivo de chamar a atenção da população sobre os problemas ambientais.



Reflorestamento

O reflorestamento de áreas e replantio de mudas são iniciativas promovidas pelas concessionárias que operam os 11,1 mil quilômetros de rodovias sob concessão do Estado de São Paulo, sob gerenciamento da Artesp.



Ações

As ações integram os contratos de concessão e fazem parte das medidas compensatórias pelas obras de ampliação e modernização realizadas ao longo da malha concedida. Levantamento realizado pela área de Meio Ambiente da Agência Reguladora mostra que as ações das concessionárias abrangem uma área total de 3,4 mil hectares, o que equivalente ao tamanho de cidades como Carapicuíba e/ou Diadema, municípios da Grande São Paulo, ou mais que o dobro da área de São Caetano do Sul.