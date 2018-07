Lance Livre 11-07-2018

Alessandra

Monteiro

A mogiana Alessandra Monteiro, de 32 anos, integrante do RenovaBR e do Movimento Acredito, visitou a redação do DS.

Rede

Ela é pré-candidata a deputada estadual pela Rede. “Defendo um movimento de renovação política. Me preparei por muitos anos”, disse. Alessandra é pós-graduada em Ciências Políticas e Gerenciamento de Cidades.

Notícias falsas

O acordo de colaboração firmado com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a manutenção de um ambiente eleitoral imune à disseminação de notícias falsas (fake news) nas Eleições Gerais de 2018 já conta com a assinatura de 28 partidos políticos.

Texto do

documento

Pelos texto do documento, os signatários “se comprometem a manter o ambiente de higidez informacional, de sorte a reprovar qualquer prática ou expediente referente à utilização de conteúdo falso no próximo pleito”, atuando como colaboradores contra a proliferação de notícias falsas.

Partidos

O termo de compromisso foi firmado no dia 5 de junho pelo presidente do TSE, ministro Luiz Fux, e por representantes de dez agremiações partidárias.

Partidos

Agora, o acordo já conta com 28 signatários: Avante, DC, DEM, MDB, PCB, PCdoB, PMB, PR, PSDB, PDT, PHS, NOVO, PPL, PP, PRB, PROS, PRP, PSC, PSD, PSL, PSOL, PSB, PTB, PV, PATRI, REDE, SD e PMN). Até o momento, apenas sete partidos - PCO, PMB, PT, PRTB, PSTU, PTC e PODE - não firmaram o compromisso.