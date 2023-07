LANCE LIVRE 11-07-2023

Livro sobre Suzano

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, homenageou a cidade com a apresentação de seu livro “Suzano: Nossa Cidade”.



Obra doada

A obra, que será doada às escolas municipais, conta a história do personagem Miro, um menino de 9 anos que recebe ensinamentos sobre a importância de respeitar o próximo, o meio ambiente e o patrimônio público em meio à convivência familiar e experiências cotidianas.



Inspiração

O secretário revelou que a inspiração para a produção veio de sua vontade de reforçar a importância de preservar o patrimônio material e imaterial da sociedade suzanense.



Valorização da identidade

A narrativa defende a valorização da identidade do município e a educação como pilares importantes para tornar a vida e a cidade melhores. Em meio a cenários tradicionais de Suzano, como a Comunidade Nossa Senhora da Piedade, conhecida como a Igreja do Baruel, e a linha férrea, são trabalhados conceitos relacionados à cidadania, como o cooperativismo, o respeito às regras e o descarte adequado dos resíduos. Ainda são abordados aspectos que contribuem para a boa formação dos cidadãos, como a dedicação ao estudo e atenção à família.



LOA de Suzano

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças promove a edição da Audiência Pública Eletrônica para elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual 2024 (LOA). O formulário on-line está disponível na área de “Acesso Rápido” do site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br), ou por meio do link bit.ly/SugestaoSuzano, até o dia 11 de agosto. O objetivo é estimular a participação popular com a apresentação de sugestões.