LANCE LIVRE 11-07-2025

Julho Amarelho

O Julho Amarelo reforça a importância da prevenção, controle e vigilância das hepatites virais. Como parte das ações deste mês, o Governo de São Paulo lançou um painel para monitorar casos de hepatite A e outras doenças de transmissão hídrica e alimentar, como febre tifóide e pólio, informou o portal da Agência SP.



Vacinação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) também destaca a importância da vacinação, disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e incluída no calendário infantil.



Ferramenta

A nova ferramenta digital permite o acompanhamento em tempo real do número de casos, da taxa de incidência por 100 mil habitantes, além de dados por faixa etária, sexo e outros recortes. A plataforma está disponível em: https://nies.saude.sp.gov.br/ses/publico/dtha.

Ashiuchi no projeto ‘Prefeitura Presente’

O ex-prefeito e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente da Capital, Rodrigo Ashiuchi (PL), segue realizando uma série de atividades em São Paulo. No final de semana, ele participou, junto com o prefeito Ricardo Nunes, da retomada do projeto “Prefeitura Presente”, em Itaquera, na Zona Leste.



142 unidades

O ex-prefeito lembrou que foram entregues 142 unidades habitacionais do Residencial Vida Nova. “A cerimônia de entrega das chaves foi marcada por muita emoção e consolida este importante trabalho do prefeito em garantir dignidade para as famílias paulistanas”, disse.





Parceria

O projeto é em parceria com a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab). “Mais uma vez, parabenizo o prefeito pela dedicação”, disse.