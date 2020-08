Lance Livre 11-08-2020

Hospital de Campanha de Mogi

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), disse, por meio das redes sociais, que o Hospital de Campanha segue dando suporte ao sistema de saúde de Mogi.

Funcionamento

Segundo o prefeito, o hospital vai funcionar “até quando os casos de coronavírus e a taxa de ocupação dos leitos diminuírem”. A expectativa é que seja no final de setembro. “Quando então o hospital poderá ser desmontado após cumprir o seu papel. Mas esse ainda não é o caso de Mogi”.

Atentos

Segundo o prefeito, o município precisa continuar atento. “A quarentena continua. Evite aglomerações, sair de casa sem necessidade, faça a higiene correta e use máscara se precisar sair nas ruas”.

Eleitores aptos

O número de eleitores aptos no Estado de São Paulo é hoje de 33.565.294. O número, 2,69% maior que nas Eleições 2016, representa 22,69% de todos os cerca de 148 milhões de brasileiros que poderão escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores em novembro.

Eleitorado feminino

O eleitorado feminino é a maioria no Estado: correspondem a 53% do total. Na capital, esse percentual sobe um pouco: 54,1% são mulheres e 45,8%, homens.

Eleições 2020 em Itaquá

PT e PSOL confirmam, por meio de dois Manifestos nas redes sociais, a formalização de uma aliança visando uma Frente Progressista de Esquerda em Itaquaquecetuba (O DS traz reportagem com detalhes na página de Região).

Fabiano Soares

Ficou acertado que o PT terá como pré-candidato a prefeito o empreendedor Fabiano Soares e o PSOL indicará para a chapa com o vice Adervaldo José dos Santos.

60 pré-candidatos

Os dois partidos reúnem hoje 60 pré-candidatos a vereadores e o grupo pode aumentar, pois a frente ainda deve contar com o apoio do PC do B de Itaquaquecetuba. O lançamento da pré-candidatura do Fabiano deve ocorrer de forma virtual na próxima quinta-feira (13) com a participação de nomes nacionais e regionais do PT e PSOL.