LANCE LIVRE 11-08-2023

Gabinete 3D

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Saúde (SES), lançou o “Gabinete 3D – Saúde”, que concentra diversas ações para promover a aproximação das lideranças, gestores públicos e servidores das redes de saúde dos municípios e das entidades ligadas à saúde.



Oficina

O anúncio foi feito durante a Oficina de Regionalização da Saúde da Macrorregional de Ribeirão Preto. Na ocasião, foi divulgado ainda o investimento de mais de R$ 58 milhões ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP.



Diálogo

Para o Governo do Estado de SP, “o diálogo é essencial para entender e solucionar problemas, melhorar serviços e ter o senso de urgência necessário para cuidar das pessoas”.



Iniciativa

A iniciativa do “Gabinete 3D” promoverá encontros do secretário da Saúde, Eleuses Paiva, com lideranças políticas locais, administradores dos hospitais e visitas às unidades de saúde da região.



Sebrae-SP e empresa Suzano

Com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico nas regiões onde possui operações, a empresa Suzano, em parceria com o Sebrae-SP, pretende qualificar mais de 2,5 mil empreendedores de 69 municípios no Estado de São Paulo.



Projeto Semente

A iniciativa, chamada Projeto Semente, tem como objetivo gerar renda e novas oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio de capacitações, mentorias e acompanhamento no mercado de trabalho



Lançamento

O lançamento oficial da continuidade e ampliação do Projeto Semente ocorreu nesta quarta-feira, 9 de agosto, em solenidade realizada na sede do Sebrae-SP, na capital paulista. O evento contou com a participação de representantes do Sebrae-SP e da Suzano.