Lance Livre 11-09-2019

Audiência pública LOA 2020

A Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano vai promover uma audiência pública amanhã para tratar sobre a elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020.

Sala de Licitações

O evento ocorrerá na Sala de Licitações, localizada no piso térreo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro), a partir das 18 horas.

Desenvolvimento econômico

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu na Prefeitura, o presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, o vereador Sadao Sakai (PL), e o relações públicas da empresa Maná Group, Victor Falcão. Eles falaram sobre desenvolvimento econômico da região do Alto Tietê e de Suzano.

Empresas

Na oportunidade, o prefeito Ashiuchi lembrou que Suzano vem recebendo empresas e segmentos. O prefeito enfatizou que Suzano é o município da região que mais gera emprego, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

Renato Caroba

O vereador de Arujá, Renato Caroba (PT), foi eleito coordenador da Macrorregião do Alto Tietê-Guarulhos no Processo de Eleições Diretas (PED) do Partido dos Trabalhadores (PT) realizado no último domingo (8 de setembro) em todo o País.

5.111 votos

Com 5.111 votos, Caroba venceu em quase todas as cidades e também teve sua chapa vitoriosa em Arujá, com a eleição de Rodolfo Fernando para presidente do diretório municipal.

PED

Segundo o PT, o PED tem por objetivo fortalecer o partido nos municípios para as eleições do ano que vem e ocorre em todos os níveis - nacional, estadual e municipal – pelo qual os filiados escolhem, por meio do voto, os dirigentes que irão comandar a sigla nos próximos quatro anos.

Votos

Caroba recebeu 971 votos em Ferraz de Vasconcelos, 552 em Suzano, 90 em Arujá, 1.411 em Itaquaquecetuba, 132 em Poá, 558 em Mogi das Cruzes, 242 em Santa Isabel e 1.155 em Guarulhos.