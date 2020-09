Lance Livre 11-09-2020

Número de

candidatos

a vereador

Suzano deve superar o número de candidatos a vereador nas eleições deste ano em relação a 2016.

461

Nas últimas eleições municipais, 461 candidatos disputaram vagas na Câmara de Suzano.

Portal

O número consta no portal Divulgacand 2016 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Redução de

cadeiras

Em 2016, com a redução do número de cadeiras da Casa de Leis (de 21, na antiga legislatura, para 19, em 2017) foram 24 candidatos disputando uma vaga.

Concorrência

Só para se ter uma ideia, o cenário de concorrência foi quase comparado ao enfrentado para ingressar nas melhores universidades do País. Por exemplo, em 2016, o número de candidatos superou quem tentou ingressar em Administração e Odontologia na Universidade de São Paulo (USP), com 10 e 12 candidatos por vaga, respectivamente.

Cadeiras

Suzano Papel

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi eleita a melhor empresa do setor em duas categorias do Prêmio Destaques do Setor 2020, a mais importante premiação da indústria de celulose e papel entregue pela Associação Brasileira Técnica de Celulose (ABTCP).

Edição

Nesta edição, a Suzano recebeu os prêmios nas categorias Sustentabilidade e Fabricante de Celulose de Mercado. A premiação, que acontece há 20 anos, prestigia e reconhece os fabricantes e fornecedores mais respeitados no mercado.

Empresas

associadas

Participam do Prêmio Destaques do Setor todas as empresas associadas ou não à ABTCP.