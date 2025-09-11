LANCE LIVRE 11-09-2025

'Maratona Mandala da Inovação' com Fernando Seabra e Larissa Ashiuchi

Suzano receberá no dia 20 de setembro (sábado) a imersão "Maratona Mandala da Inovação", um evento inédito na cidade que promete transformar a visão de empreendedores, líderes e gestores da região.





Iniciativa

A iniciativa é promovida pelo grupo "Elas Brilhantes", liderado pela empresária Madah Vasconcelos, e contará com palestra de Fernando Seabra e participação especial de Larissa Ashiuchi.



Suzaninho

O encontro será das 8 às 18 horas, no Suzano Futebol Clube, o Suzaninho (rua Nove de Julho, 722 - Jardim Santa Helena, Suzano). As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo WhatsApp (11) 9.1951-9108. As vagas são limitadas.



Destaques da imersão

Entre os destaques da imersão está a aguardada palestra de Fernando Seabra, autor do best-seller “A Mandala da Inovação”, TEDx Speaker e investidor anjo, considerado uma das principais referências nacionais em inovação e empreendedorismo.



Atividade

A atividade também contará com a presença especial de Larissa Ashiuchi, mulher visionária, gestora pública e grande apoiadora do empreendedorismo local, que vai inspirar os participantes sobre o papel da inovação na transformação social e econômica de Suzano. Segundo Madah Vasconcelos, trazer a Maratona para a cidade é motivo de grande orgulho.