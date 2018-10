Lance Livre 11-10-2018

União em Suzano

Suzano uniu o governador Márcio França (PSB), candidato à reeleição ao governo do Estado, e Paulo Skaf (MDB), ontem de manhã.

Escola do Sesi

O candidato emedebista selou apoio a França em evento realizado na Escola do Sesi, em Suzano.

Prestígio

de Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) disse que o “prestígio de Suzano” com os dois candidatos foi fundamental para que ambos selassem aliança na cidade.

Caminhando juntos

França e Skaf agora caminham para a disputa no 2º turno contra João Doria (PSDB).

Tucano

A expecrtativa é de que o tucano reforce sua campanha no Alto Tietê e visite cidades da região.

Boletins de urna

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou, em sua página na internet, os boletins de urna (BUs) com o quantitativo de votos apurados no primeiro turno das Eleições 2018.

Link

O link Boletim de urna na web permite consultar os resultados de cada urna em qualquer parte do País e do exterior.

Preenchimento

Para efetuar a pesquisa, basta preencher os campos unidade da Federação, município, zona e seção. Para consultar as urnas do exterior, basta selecionar no campo “UF” a sigla ZZ.

Publicação

A publicação atende à Resolução TSE nº 23.554/2017, que dispõe sobre os atos preparatórios para as Eleições 2018.

Artigo

O artigo determina que a publicação dos boletins urna deve ocorrer três dias após o encerramento da totalização em cada unidade da Federação.

Dados

O BU contém os seguintes dados: total de votos recebidos por cada candidato, partido político, votos brancos, votos nulos, número da seção, identificação da urna e a quantidade de eleitores que votaram na respectiva seção eleitoral.