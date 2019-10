Lance Livre 11-10-2019

Copa SP

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) vai anunciar oficialmente a participação do União Suzano Atlético Clube (Usac) na 51ª Copa São Paulo e a cidade como sede da competição, tendo como local dos jogos o Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão. O torneio acontece em janeiro de 2020.

Convênio para

reforço policial

A Câmara de Suzano aprovou convênio entre a Prefeitura de Suzano e o governo estadual para reforço policial. O projeto de lei, de autoria do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), visa “uma melhor execução das atividades de segurança pública pelos órgãos policiais”.

Fiamini Soluções

Integradas

A Fiamini - Soluções Integradas em Comunicação assumiu a Assessoria de Imprensa do Suzano Shopping, a convite da HBR Realty Empreendimentos Imobiliários, que adquiriu recentemente o centro de compras. O atendimento à imprensa terá à frente as jornalistas Carla Fiamini e Simone Leone.

Refis em Ferraz

Com duas emendas substitutivas, a Câmara de Ferraz de Vasconcelos aprovou o projeto para criação do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal (Refis) de débitos de natureza tributária ou não vencidos até 31 de dezembro do ano passado.

Até dia 20

de dezembro

O período de vigência da anistia total ou parcial de multas e juros será de 14 deste mês a 20 de dezembro de 2019.

Banco do Povo

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) recebe hoje o plantão do Banco do Povo Paulista, programa ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Das 9 às 12 horas e das 12h30 às 15 horas, associados e o público em geral podem receber orientações e, principalmente, conhecer a nova linha de crédito para fomentar o empreendedorismo.