Lance Livre 11-10-2020

Connect

A Justiça Eleitoral de São Paulo utilizará o sistema JE Connect para transmissão de resultados em 80 cidades, entre elas em São Paulo.

Tecnologia

O JE Connect é uma tecnologia que viabiliza a transmissão do boletim de urna diretamente de alguns locais de votação, garantindo agilidade na totalização dos votos, sem comprometimento da segurança.

Como funciona

Após os trâmites de encerramento da votação, inicia-se a transmissão dos resultados daquele local diretamente para o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Computador

Tudo é feito por meio de um computador da Justiça Eleitoral, instalado no local de votação, e a conexão utiliza uma rede privada virtual (VPN), que garante total segurança ao tráfego de dados.

Agilidade

Segundo o TRE, com o JE Connect, ganha-se muita agilidade na apuração dos votos, pois o acesso à mídia com dados das urnas é feito diretamente no local de votação, sem precisar ser levada ao cartório eleitoral.

Histórico

No pleito de 2014, o TRE-SP adotou o JE Connect, em caráter experimental, em 10 municípios, e todos os participantes tiveram ganho de performance na apuração dos resultados.

Policial

Kátia Sastre

A deputada federal Policial Katia Sastre (PL) apresentou à Câmara Federal projeto que determina treinamento e conscientização para servidores dos órgãos de segurança pública acerca do enfrentamento dos crimes cibernéticos.

O que são?

Os crimes cibernéticos são caracterizados pelo uso da tecnologia, do computador e da internet para viabilizar ou potencializar a atividade criminosa, disse a deputada.

Texto

A deputada cita que, em 2020, a prática dos crimes em ambientes virtuais teve um salto exponencial. Boa parte desse aumento se deu por conta do advento do novo coronavírus.