LANCE LIVRE 11-10-2023

Fechamento do Pronto-Socorro

A Câmara de Mogi das Cruzes se reuniu para discutir o possível fechamento do Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia da cidade.



Renovação

A Santa Casa de Misericórdia não pretende renovar o contrato do pronto atendimento com a Prefeitura, alegando que o repasse mensal não está sendo suficiente para cobrir as despesas. O fechamento está previsto para o dia 26 de novembro.



Reajuste

No ano passado a Prefeitura reajustou o repasse mensal do contrato do Pronto Atendimento de R$ 992 mil para R$ 2,2 milhões.



Intervenção?

Parlamentares falaram sobre a possibilidade de uma intervenção do Município na Santa Casa, a fim de garantir a continuidade dos serviços ao público.



Fundo Social recebe doações de brinquedos

O Fundo Social de Solidariedade recebe até esta quarta-feira (11) doações de brinquedos em bom estado de conservação, em especial jogos de cartas e de tabuleiro, para a campanha de arrecadação “Coração e Mente em Ação - Edição Dia das Crianças”.



Interessados

Os interessados podem levar os itens até a sala 224 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (Rua Baruel, 501 - Centro), entre 8 e 17 horas. Para que os brinquedos contemplem um número maior de crianças, são recomendados jogos educativos.



Doação

Assim, podem ser objetos de doação, por exemplo, xadrez, quebra-cabeça, Uno, dama, entre outros. A intenção é possibilitar a criatividade das crianças e contribuir para a socialização dos participantes.