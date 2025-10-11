LANCE LIVRE 11-10-25

Rodrigo Ashiuchi na China

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, embarcou ontem para a China. Junto com ele foi o secretário de Mudanças Climáticas, Renato Nalini, e representantes da administração do prefeito da Capital, Ricardo Nunes.



Missão oficial

Ashiuchi participa de uma missão oficial para conhecer de perto novas tecnologias e soluções inovadoras em cidades chinesas, além de compartilhar as experiências e os avanços da atual gestão paulistana. “Agradeço ao prefeito pela oportunidade e convido todos a acompanharem de perto essa jornada, que será uma experiência única e enriquecedora!”, disse o ex-prefeito.



Homenagem às prefeituras

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) vai homenagear prefeituras com bons desempenhos no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) de 2025 durante a cerimônia de comemoração dos dez anos do indicador, na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro.



Boas práticas

Executivos responsáveis por boas práticas também serão reconhecidos no evento, que tem presença confirmada do Governador Tarcísio de Freitas. “O IEG-M já se tornou um marco na gestão pública municipal brasileira. Com ele, controle externo, gestores e sociedade trabalham juntos para a melhoria do serviço público”, afirmou Cristiana de Castro Moraes, Presidente da Corte.



Desempenhos

Além de desempenhos satisfatórios tanto no indicador geral quando nos índices setoriais em 2025, os municípios selecionados também não podem ter recebido pareceres prévios desfavoráveis na análise de suas contas anuais recentes.