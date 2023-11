LANCE LIVRE 11-11-2023

Desenvolvimento Econômico prestará contas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego fará na segunda-feira (13), às 17 horas, uma prestação de contas na Câmara de Suzano. O link para enviar perguntas e comentários sobre a reunião já está disponível no site do Legislativo: http://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/.



Comissão de Economia

A audiência será comandada pela Comissão Permanente de Economia da Casa de Leis, que tem como presidente o vereador Jaime Siunte (PSDB). O relator é o parlamentar Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado. O membro da comissão é o vereador José de Oliveira Lima (PDT), o Zé Oliveira.



Presencial

O público poderá participar de forma presencial da audiência, no Plenário da Casa de Leis, que fica na Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista. A audiência também terá transmissão ao vivo pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).



Profissionais do Ano

A Câmara de Suzano realiza, no dia 1º de dezembro, às 18 horas, a sessão solene dos “Profissionais do Ano 2023”. O evento será no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”.



37 homenageados

Entre os 37 homenageados, estão quatro profissionais da área da Educação. O título de “Cozinheira Escolar” será dado a Rita de Cassia Lopes Alvares. O título de “Diretora de Escola” de 2023 será para Daniele Cristine Fonseca. Marcia Yoshiko Buto foi indicada para receber o título de “Educadora do Ano”. O título de “Professora Municipal do Ano” será entregue a Joelma Cristine Rangel de Oliveira.