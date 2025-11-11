LANCE LIVRE 11-11-2025

Imigração Libanesa no Brasil

A Câmara de Suzano realiza na próxima sexta-feira (14) a sessão solene para comemorar os 145 anos da Imigração Libanesa no Brasil. A sessão terá início a partir das 19 horas.



Regularização do título

Quem precisa tirar o título de eleitor, fazer transferência por mudança de domicílio, atualizar ou regularizar a situação do documento tem até 6 de maio de 2026 para resolver pendências com a Justiça Eleitoral e poder votar nas eleições do ano que vem.



Última hora

Segundo a Justiça Eeitoral, é importante não deixar para a última hora para evitar possíveis filas em virtude do fechamento do cadastro eleitoral.



Serviços após a data

Depois dessa data, os serviços relacionados ao título ficam suspensos para que a Justiça Eleitoral tenha uma base precisa de pessoas aptas a votar durante a organização do pleito.



Jovem Eleitor

Desde 2021, a Resolução TSE nº 23.659 permite que jovens a partir dos 15 anos se alistem como eleitores. No entanto, só podem votar, de forma facultativa, aqueles que tenham completado 16 anos até o dia do 1º turno, conforme a Constituição Federal.



Arrecadação de brinquedos

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) está retomando sua tradicional campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal das famílias em situação de vulnerabilidade do município, recebendo doações até o dia 8 de dezembro (segunda-feira).



Contribuições

As contribuições para a ação podem ser feitas na sede da entidade (Rua Ademaria, 315 - Vila Virgínia) ou na sala da OAB no Fórum Cível de Itaquaquecetuba (rodovia Alberto Hinoto, 1170), sempre de segunda a sexta, das 9 às 18 horas.