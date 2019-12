Lance Livre 11-12-2019

Comandante é

pré-candidato

O comandante do Policiamento de Área Metropolitano Doze (CPAM-12), o coronel Wagner Tadeu Silva Prado, disse ontem, após o evento “Café com o Comandante”, que será pré-candidato à prefeito de sua cidade natal, Araraquara.

Saída em 2020

do CPA-M12

O atual comandante dos batalhões do Alto Tietê afirmou que não deve se manter no cargo em 2020. Segundo o coronel, “nenhum comandante se mantém no posto, na mesma unidade, por mais de dois anos”.

Em abril

“Provavelmente devo deixar o cargo no máximo em abril ou maio de 2020”, afirma o coronel. Questionado qual seria seu futuro, Prado diz que existem três possibilidades.

Realocação

“Posso ser realocado para outro comando de policiamento ou uma sede administrativa, ou posso pedir a aposentadoria, se quiser. E a terceira possibilidade é de concorrer à Prefeitura Municipal de Araraquara”, explica Prado.

Ajuda à sociedade

Perguntado qual das três possibilidades ele mais tem vontade de aceitar, Prado diz que “todas as pessoas de bem têm anseio por ajudar a sociedade, e a política é um meio para isso”.

Experiência

“Sempre reclamamos da corrupção, má gestão, mas nós podemos mudar isso. Eu tenho experiência na área administrativa. Fiquei um ano e meio no Palácio dos Bandeirantes. E sobre gerir pessoas e dinheiro é igual em todo lugar. A frente do CPAM-12 geri 2 mil homens, R$ 20 milhões por ano. Só muda o volume, a gestão é a mesma”, concluiu o coronel.

Doria

O governador João Doria (PSDB) anuncia hoje no Palácio dos Bandeirantes, parceria entre o Estado de São Paulo e o Google para mapear estradas rurais, criar endereços digitais e códigos postais individualizados para propriedades dos municípios do Estado. A iniciativa, inédita na América Latina, permitirá que moradores dessas localidades tenham acesso a serviços públicos fundamentais, como saúde e segurança.