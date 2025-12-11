LANCE LIVRE 11-12-2025

Informações estratégicas da saúde
O Governo de São Paulo lançou nesta terça-feira (9) o Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES), plataforma que centraliza, em um único ambiente, cerca de 30 painéis com as principais bases de dados da Secretaria de Estado da Saúde.
Informações
O sistema reúne informações de vigilância epidemiológica, monitoramento vacinal e soroterápico, indicadores de gestão, painéis do programa Saúde Digital Paulista, além de publicizar repasse de recursos por meio de iniciativas como a Tabela SUS Paulista, o IGM SUS Paulista, e dashboards diversos.
Recorde de investimentos
“Tivemos um recorde de investimentos na saúde com a Tabela SUS Paulista, o incentivo à gestão municipal, a inauguração de novos hospitais e a abertura de leitos. Isso resulta em melhora no atendimento, mais pessoas atendidas e recordes históricos de cirurgias eletivas. E hoje ainda alcançamos um marco histórico com a inauguração do nosso Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde”, ressaltou a secretária executiva de Estado da Saúde de São Paulo, Priscilla Perdicaris na abertura do evento.
Nova fase
A nova fase do NIES passa a reunir dashboards organizados em áreas como Administrativo, Atenção Especializada, Atenção Primária, Gestão em Saúde, Indicadores de Saúde, Indicadores de Tecnologia da Informação, Saúde Digital e Vigilância em Saúde.
Único ambiente
O NIES consolida, em um único ambiente, bases estratégicas utilizadas pela SES-SP para vigilância, monitoramento e planejamento. Entre as informações já disponíveis estão dados sobre síndrome respiratória aguda grave (SRAG), febre amarela, dengue, chikungunya, Mpox e doenças de transmissão hídrica e alimentar.