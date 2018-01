Lance Livre 12-01-2018

PTB e Alckmin

O presidente do PTB paulista e secretário-geral-nacional do partido, deputado Campos Machado, lançou, nesta semana, o que ele chama de ‘Esquadrão 2018 - Uma mobilização nacional’, principalmente nos estados do Nordeste, com eventos públicos e engajamento de lideranças para fortalecer ainda mais a imagem de Alckmin.

Mobilização

na região

A mobilização deve ter reforço de diretórios municipais do Estado, incluindo os do Alto Tietê.

Só um defeito...

Campos Machado quer fortalecer a imagem de Alckmin como "um homem simples, de família de franciscanos e que só tem um defeito: é tímido".

Reajuste da tarifa

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), seguiu o que fez seu colega de Suzano, prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), e garantiu ontem que não vai ter aumento da passagem de ônibus.

Valor mantido

em R$ 4,10

O valor está mantido em R$ 4,10. É a primeira vez desde 2014 que não há reajuste. (O DS traz detalhes na edição de hoje na editoria regional).

Resoluções

Uma das dez resoluções sobre as normas que vão reger as Eleições Gerais 2018, aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 18 de dezembro de 2017, disciplina os procedimentos de escolha e registro de candidatos para o pleito.

7 de outubro

As eleições estão marcadas para o dia 7 de outubro, em primeiro turno, e no dia 28 de outubro, nos casos de segundo turno. Na ocasião, os eleitores brasileiros irão eleger o presidente da República, governadores de estado e do Distrito Federal, dois terços do Senado Federal, e deputados federais, estaduais e distritais.

Até 5 de março

Pela legislação, o TSE tem até 5 de março do ano das eleições para expedir todas as instruções sobre o pleito. Essa norma consta do artigo 105 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).