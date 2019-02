Lance Livre 12-02-2019

CNM

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) informou ontem que a trajetória do movimento municipalista brasileiro desenvolveu um conjunto de ‘matizes’, ao logo de décadas, para fortalecer as cidades e melhorar a vida das pessoas.

Iniciativas

A CNM promove uma série de iniciativas para dar visibilidade e tornar o movimento mais “robusto”, informou a confederação.

Viva seu Município

Exemplo disso é a campanha Viva seu Município. Criada em 2013, a ação lembra o compromisso dos prefeitos com os municípios e toda população brasileira.

Orientação

Na edição de 2018, a Confederação orientou os prefeitos que se aproximassem dos munícipes e divulgassem as ações realizadas no primeiro ano de mandato.

Prazo para

cadastramento

Pelo menos, 478 municípios do Estado de São Paulo, que abrangem 11,5 milhões de eleitores, iniciam o prazo para cadastramento biométrico obrigatório.

7,5 milhões

Do total, cerca de 7,5 milhões ainda precisam realizar o cadastramento biométrico.

Maior

Entre as cidades participantes, São José dos Campos é a maior, com mais de 508 mil eleitores. Clique aqui para conferir a lista dos municípios e o prazo final em cada um.

Atendimento

O atendimento nos cartórios eleitorais e nas unidades do Poupatempo com serviços eleitorais é realizado por agendamento.

Cartórios

No caso dos cartórios, o eleitor deve agendar o seu atendimento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Poupatempo

Já nas unidades do Poupatempo o procedimento é feito no site do próprio órgão. Ter em mãos o número do título eleitoral facilita o agendamento.