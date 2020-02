Lance Livre 12-02-2020

Retomada

das sessões

A Câmara de Suzano retoma as sessões hoje após o período de recesso.

Comando de

Joaquim Rosa

Será a primeira comandada pelo novo presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa (PL).

Apelo

Será votada moção de apelo, de autoria do vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado, que solicita ao governo estadual a pavimentação asfáltica de toda extensão da Rua Avelino Mariano Pena, bairro Jardim Restinga.

Damares Alves

O vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei, apresentou uma moção de aplauso para parabenizar a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) e o prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi (PL), pelo lançamento do projeto piloto em Suzano para prevenir suicídio e automutilação.

Segurança

nos bairros

Outra moção de aplauso é de autoria do parlamentar André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola, destinada ao chefe da Divisão Operacional do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 12 (CPAM/12), o major da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Wilson Galvão Júnior, pela implantação da ‘Vigilância Comunitária’ nos bairros Jardim Imperador, Cruzeiro do Sul e adjacentes.

Lisandro é o novo líder do PSD

O vereador Lisandro Frederico é o novo líder do PSD na Câmara de Suzano. A liderança foi oficializada pela Comissão Provisória do partido na cidade.

Votado

Mais bem votado da legenda nas eleições de 2016, com 2.091 votos, Lisandro avalia que a indicação o incentiva ainda mais a continuar com a postura de fiscalização dos serviços públicos oferecidos à população de Suzano. “O PSD sempre me deu toda liberdade necessária para atuar em defesa dos suzanenses e esta indicação mostra que o nosso mandato está no caminho certo”, afirmou.