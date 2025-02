LANCE LIVRE 12-02-2025

Pedro Ishi recebe Valterli Martinez

A agenda do prefeito Pedro Ishi (PL) segue lotada nesta semana. Ele recebeu o presidente do Sincomércio, Valterli Martinez, para reforçar a parceria de Suzano em busca do desenvolvimento do comércio.



Novidades

“Fiquei muito feliz com a visita e com as novidades compartilhadas, sendo que o Sincomercio expande cada dia mais suas atividades em Suzano com a oferta de serviços importantes para a categoria”, disse o prefeito.



Bob

Pedro Ishi também se reuniu com Davison Fortunato, o “Bob”, presidente da Associação Suzanense de Skate. A entidade realiza um importante trabalho na cidade para democratizar o acesso às práticas culturais e esportivas, sobretudo por meio do Suzano Skate Park.



Novos projetos

“Conversamos sobre novos projetos, visando fortalecer iniciativas que promovam o bem-estar entre os jovens, integração e novas oportunidades”, disse o prefeito.

Pedro Ishi é o entrevistado do 1º ‘Presidente Convida’

O prefeito Pedro Ishi (PL) foi o entrevistado do primeiro “Presidente Convida” de 2025, quadro da TV Câmara Suzano, agora comandado pelo novo presidente da Casa de Leis, Artur Takayama (PL).



40 minutos

Em cerca de 40 minutos de programa, Ishi respondeu sobre as principais metas do seu governo, as principais obras que estão em andamento, as ações na área da saúde, o que vem sendo feito contra as enchentes com o Plano Verão e a relação com o Legislativo. Takayama agradeceu a participação do chefe do Executivo. “Que honra tê-lo aqui para este bate-papo”, disse ele, que também agradeceu a participação on-line do público.