Lance Livre 12-03-2020

Parecer

favorável

A Secretaria Estadual de Turismo emitiu parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 419/2016, de autoria do deputado Estevam Galvão, que classifica Suzano como Município de Interesse Turístico.

Repasse

anual

A aprovação garante à cidade o repasse anual de recursos para obras de infraestrutura e que contribuam com o turismo e desenvolvimento econômico local.

Critérios

Entre os critérios avaliados pela secretaria estadual, está o potencial turístico; serviço médico emergencial; equipamentos e serviços turísticos; infraestrutura básica; atrativos; existência de Plano Diretor e Conselho Municipal de Turismo.

Potencial

turístico

“Suzano tem potencial turístico, ainda pouco explorado. Podemos citar os Templos Nambei Shingoshu Daiagozan e o Honpa Hongwanji, Aldeia Lobo Velho e as Associações Japonesas, Pesqueiros Onze e Mingão, ecoturismo com a Represa de Taiaçupeba, parque aquático Magic City, entre outros espaços. Bem trabalhado, conseguimos avançar em desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda”, citou Estevam.

140 municípios de interesse turístico

O deputado lembra que hoje o Estado abriga 140 municípios de interesse turístico. A inclusão de Suzano dependerá da ampliação deste número. “Vamos trabalhar na Assembleia pelo aumento do número de cidades contempladas pelo MIT. Atualmente a legislação permite somente 140 cidades, já classificadas. Com a aprovação do parecer pela Secretaria Estadual, damos um importante passo para efetivamente Suzano ser contemplada com investimentos na área do turismo”, explicou o deputado.

Reuniões

partidárias

As reuniões partidárias estão se intensificando dentro dos partidos. A expectativa é pela definição de novos pré-candidatos nas eleições deste ano.