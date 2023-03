LANCE LIVRE 12-03-2023

Força feminina

Na semana passada, a Regional do Centro das Indústrias do Alto Tietê (Ciesp) divulgou dados mostrando que as mulheres representam uma média de 15% da força de trabalho da indústria da região.



Plataforma

Os dados da plataforma Empoderamento das Mulheres - Trabalho e Valorização - lançada pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) por meio do Serviço Social da Indústria (Sesi) Paraná em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres - revelam que na região, Guararema reúne o maior percentual de mulheres no setor industrial (29,64%), seguida por Ferraz de Vasconcelos (28,75%) e Itaquaquecetuba (25,53%).



2021

As informações da plataforma levam em consideração os números referentes ao ano de 2021 obtidos por meio da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho e Emprego.



Portal

De acordo com informações do Portal Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no Brasil, o segmento industrial que mais emprega mulheres é o de confecção e artigos do vestuário, com 75% das contratações. O setor de produtos farmoquímicos aparece em seguida com 57% das vagas ocupadas pelas trabalhadoras, além da fabricação de produtos diversos (46%) e produtos têxteis (45%).



Sindpesp

Outro levantamento importante, divulgada na semana passada, é do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp). Atualmente, a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem em seus quadros 29.769 profissionais, sendo 2.559 delegados na ativa. Deste número, 2.061 são homens e 498 são mulheres, ou seja, a cada 4 delegados homens, uma é mulher.



Conquistas femininas

Segundo o sindicato, apesar das conquistas femininas numa carreira (a de delegado) que foi tipicamente masculina no passado, a realidade mostra que há muito espaço ainda a ser ocupado para uma maior representatividade e igualdade.



Classe especial

Segundo o sindicato, exemplo disso é que, das 498 delegadas bandeirantes na ativa, apenas 17 estão na classe especial - o topo da carreira. São 180 delegadas de primeira classe no Estado; 225, na segunda; e 72, na terceira.