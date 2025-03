LANCE LIVRE 12-03-2025

Homenagem às mulheres

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano realizou um café da manhã especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher. O evento, que já se tornou tradição, chegou à sua quinta edição e teve como objetivo reconhecer e valorizar o trabalho das servidoras que fazem parte da pasta.



Presenças

Com as presenças do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Raffoul e do secretário Samuel Oliveira, o encontro contou com a participação de 28 mulheres que atuam em várias frentes, que somam cerca de 240 colaboradores. A iniciativa foi organizada para destacar a importância do trabalho feminino dentro de um setor tradicionalmente dominado por homens.



Ação

A ação é uma forma de reconhecer o esforço e a dedicação dessas profissionais, que atuam em áreas que vão desde a manutenção de vias públicas até o cuidado com o patrimônio. O evento também promoveu a integração entre os colaboradores e reforçou o compromisso da gestão municipal em garantir a valorização da figura feminina, não apenas no Dia Internacional da Mulher, mas ao longo de todo o ano.



Suzanense assume Chefia de Gabiente em Itaquá

O advogado Felipe da Costa, de 34 anos, é o novo chefe de gabinete da Prefeitura de Itaquá. Nascido em Suzano, Felipe é graduado em Direito pelo Centro Universitário Braz Cubas, com especialização em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Minas Gerais.



11 anos

Há doze anos na profissão, sempre atuou em questões que envolvem o poder público, tanto no âmbito consultivo quanto contencioso. Trabalhou em escritórios de São Paulo em processos administrativos e judiciais, como casos de improbidade administrativa, ações populares e mandados de segurança.