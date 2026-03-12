LANCE LIVRE 12-03-2026

Página sobre as eleições
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou a página das Eleições 2026. No espaço digital, é possível consultar as resoluções que regerão o pleito deste ano, incluindo a do calendário eleitoral, além de outras informações voltadas a eleitoras e eleitores, partidos políticos, futuras candidatas e candidatos, entre outros interessados.
Serviços mais procurados
No espaço, é possível ter acesso rápido aos serviços mais procurados pela população na época das eleições. Entre eles: consultar o local de votação; consultar a situação eleitoral; imprimir o título eleitoral; consultar o número do título eleitoral; imprimir o formulário de justificativa eleitoral, e quitar multa eleitoral.
Gravações
A página reúne as gravações das três audiências públicas, realizadas de 3 a 5 de fevereiro no TSE, para debater o aprimoramento das resoluções e disponibiliza as contribuições feitas pela sociedade.
Contas eleitorais
Há também espaços destinados a informações sobre contas eleitorais, divulgação de candidaturas (DivulgaCandContas), Teste Público da Urna (TPU), partidos registrados no TSE, federações partidárias existentes, contas partidárias, entre outros assuntos.
Websérie
Produzida pela Secretaria de Comunicação e Multimídia (Secom) do TSE, a página Eleições 2026 também traz os conteúdos da websérie “V de Verdade – Em terra de fatos, fake não tem vez”. Os vídeos têm como objetivo orientar e alertar o público sobre o fenômeno da desinformação, ajudando a eleitora ou o eleitor a identificar e questionar informações potencialmente falsas e capazes de direcionar uma narrativa.