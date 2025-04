LANCE LIVRE 12-04-2025

Secretários de Meio Ambiente

O bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, recebeu os secretários e representantes das secretarias municipais do Meio Ambiente de São Paulo, Arujá, Biritiba Mirim, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Suzano, do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), e do Ministério da Agricultura e Pecuária.



Café

O grupo participou de um café organizado pela Pastoral da Ecologia e Meio Ambiente da Diocese de Mogi das Cruzes, na Residência Episcopal.



Tema

O tema do encontro foi a Campanha da Fraternidade 2025 “Fraternidade e Ecologia Integral” que tem como o objetivo “promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da Terra”, segundo a igreja.



Rodrigo Ashiuchi

O ex-prefeito de Suzano e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, particou da reunião e disse que durante a iniciativa, todos os secretários e representantes de entidades puderam compartilhar as experiências de cada um dos municípios, com foco em sustentabilidade, preservação de áreas verdes, plantio arbóreo e energia limpa.



Produtiva

Segundo o secretário, “foi uma troca bastante produtiva e que consolida o compromisso das gestões da região com o Meio Ambiente, como o prefeito Ricardo Nunes tem feito em São Paulo”. “Em nome do bispo Dom Pedro, agradeço pelo convite e pela organização deste encontro”, disse. O ex-prefeito aproveitou para cumprimentar também todos os colegas de profissão, em nome do secretário do Meio Ambiente de Suzano, André Chiang.