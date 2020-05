Lance Livre 12-05-2020

Marcus Melo

em casa

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB),

está isolado em sua residência, ao lado da esposa Karin Melo, e deve permanecer sem ir para a Prefeitura por 14 dias.

Com coronavírus

O prefeito e a primeira-dama foram diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19). Ele revelou em um vídeo publicado na tarde de sábado (9) em suas redes sociais.

Conversa virtual com os secretários

Ontem, o prefeito conversou com seus secretários, de forma virtual. Ele continua trabalhando, mesmo no isolamento. Vem despachando com seus assessores, ou por telefone ou chamada de vídeo.

Resposta da

Secretaria de

Desenvolvimento

A Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado deve responder nesta semana a solicitação feita pelo Conselho de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) para uma reunião virtual com o secretário da pasta Marco Vinholi.

Pedidos de apoio

Além de reiterar os pedidos de apoio na fiscalização a quarentena e de ampliação da rede de saúde, os prefeitos também vão pedir a participação do Alto Tietê no Conselho Municipalista, anunciado pelo Estado para pactuar as futuras decisões de flexibilização da quarentena e retomada total da economia em São Paulo.

16 prefeitos

A princípio, participam desse conselho os 16 prefeitos de cidades sede de regiões administrativas do Estado. Não há nenhum do Alto Tietê.

Higienização

na Câmara

Após surgir o primeiro caso de coronavírus, a Câmara de Suzano foi higienizada. Foram limpos os gabinetes, a parte administrativa e o Plenário da Casa de Leis.

Servidora

Na semana passada, uma servidora do Legislativo foi diagnosticada com a doença. Após essa confirmação, imediatamente, o presidente da Câmara, Joaquim Rosa (PL), solicitou a higienização do prédio.